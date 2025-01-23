Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз животноводческой продукции ЕС в личных целях

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Запрет на ввоз в Россию животноводческой продукции из Европейского союза распространяется и на ввоз этой продукции в личных целях. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"Да, запрет касается также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях", – цитирует ТАСС комментарий ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что у российских туристов, возвращающихся из стран Евросоюза, забирают мясную и молочную продукцию. Также ужесточились досмотры в пунктах пропуска на эстонской границе, на границе Калининградской области и Польши.

Пассажиры рейса Стамбул – Санкт-Петербург рассказали о проверках ручной клади и багажа. По словам людей, изымали продукты у тех, кто летел из Европы. Многие отказались от перевозки сыров из-за опасений административных правонарушений. Некоторые туристы на эстонской границе, наоборот, заявили об отсутствии подобных проблем.

При этом, согласно объявлениям на таможне, запрет не касается рыбы и рыбопродуктов.

Россельхознадзор еще с 20 января ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Заболевание было зафиксировано на маленькой ферме Бранденбурга.

В Россельхознадзоре отметили, что одной из причин появления ящура может быть бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.