РСТ сообщил о единичных случаях изъятия у туристов мясных и молочных продуктов из ЕС

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Случаи изъятия мясных и молочных продуктов из Евросоюза происходили с российскими туристами на границе, но они были единичными, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Это происходило из-за введения запрета на ввоз в Россию соответствующих товаров. В этих случаях у туристов конфискуют запрещенные продукты, штрафы им не грозят, говорится в сообщении.

Представители РСТ пока не фиксируют жалоб от туристов на изъятие продуктов. Однако перед путешествием лучше уточнить заранее таможенные правила стран вылета и прилета, включая транзитные государства, подчеркнули в сообщении.

С 20 января 2025 года из-за вспышки ящура в Германии в Россию запрещено ввозить продукцию животноводства, включая транзит таких товаров по российской территории в третьи страны. У туристов могут изъять незадекларированный товар, предупреждали эксперты.