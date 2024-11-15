АТОР: туристы смогут вернуть изъятые на Мальдивах сигареты в конце отдыха

Фото: depositphotos/niromax

С 15 ноября власти Мальдив запретили путешественникам брать с собой вейпы, а с 9-го для них ограничили ввоз табака до 200 сигарет и 25 сигар. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По словам эксперта, похожие правила актуальны и для Таиланда, однако там за ввоз вейпов вообще предусмотрена уголовная ответственность. В целом же лимит на никотинсодержащую продукцию – стандартная мера, которая действует в том числе и в России.

"Разница лишь в том, что если на Мальдивах превысить максимально разрешенное количество сигарет нельзя, то в РФ за это придется доплатить пошлину", – уточнил Мурадян.





вице-президент АТОР Артур Мурадян На Мальдивах электронно-испарительные никотиновые системы будут конфискованы на таможне. Что касается сигарет, их избыточное количество временно поместят в депозитарную ячейку, откуда в конце отдыха можно забрать все по ваучеру.

В то же время представитель АТОР объяснил, что на Мальдивах представлены все мировые бренды табачной продукции, а потому у курящих будет возможность купить продукцию на месте.

"Стоимость пачки в отелях на островах колеблется в пределах 5–10 долларов. Но курить там можно только в специально отведенных для этого зонах", – резюмировал эксперт.

Ранее министерство туризма Турции запустило программу постепенного отхода от системы all inclusive как основного стандарта отдыха. Нововведения позволят уменьшить количество пищевых отходов в местных гостиницах, и за счет этого сократить траты. Также в стране планируют развивать астрономический, медицинский и культурный туризм.