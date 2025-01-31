"Марс" опроверг возможное исчезновение своих брендов кормов для животных в РФ

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Компания "Марс", к которой принадлежат бренды Whiskas, Chappi и Pedigree, заявила о стабильном объеме производства своей продукции и имеющихся запасах кормовых добавок, а также альтернативных вариантах рецептур. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Таким образом фирма ответила на появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно исчезнуть из продажи в России из-за запрета на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в ЕС.

В "Марсе" подчеркнули, что продукция компании более чем на 90% производится из российского сырья. Также фирма обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый компанией ингридиент.

"Надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки", – отметили в пресс-службе.

Россельхознадзор еще с 20 января ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции со всей территории ЕС из-за угрозы распространения ящура. Заболевание было зафиксировано на маленькой ферме Бранденбурга.

В ведомстве отметили, что одной из причин появления ящура может быть бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС. Позже Россельхознадзор уточнил, что запрет распространяется и на ввоз этой продукции в личных целях.