Российская гречка "Фермер" вошла в реестр опасных продуктов в Белоруссии

Популярная гречневая крупа "Фермер" высшего сорта из России оказалась запрещена в Белоруссии, пишет БелТА со ссылкой на реестр опасной продукции государства.

Оказалось, что на упаковке гречки производства алтайской фирмы "Дары полей" говорится, что товар быстро разваривается. На деле крупа варится 29 минут при норме не более 25. Запрет на ввоз и обращение вступит в силу с 11 января.

Чуть позже в "Дары полей" объяснили, что на самом деле развариваемость составляет около 15 минут, согласно результатам российского исследования, произведенного в середине декабря 2024 года.



"Учитывая ту технологию, который мы пользуемся при пропаривании крупы уже много лет, показатель развариваемости в 29 минут просто нереален", – сообщил представитель компании Дмитрий Лобанов в беседе с РИА Новости.

Ранее Минск отказал в разрешении на ввоз в страну другой алтайской гречке от фирмы "Вега-инжиниринг", которая заваривалась на 4 минуты дольше, чем указано на упаковке.