Роскачество не проводило проверки запрещенной в Белоруссии алтайской гречки

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Роскачество еще не проверяло гречку, которую выпускает алтайская компания "Вега-инжиниринг", подпавшая под запрет в Белоруссии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

В Роскачестве уточнили, что пока не планируют организовывать дополнительную проверку продукции, которую производит данная компания, а также отправлять на экспертизу крупы других алтайских фирм.

"Только если в рамках полноценного исследования включить эту торговую марку", – добавили в ведомстве.

Об установленном в Белоруссии запрете на ввоз алтайской гречки "Вега-инжиниринг" стало известно ранее. Госкомитет заявил, что сведения о товаре на упаковке не соответствуют действительности. Оказалось, что для готовности крупы требуется на 4 минуты больше времени, чем написано.

Алтайская компания "Вега-инжиниринг" намерена выяснить причину запрета ее гречки в Белоруссии. Для этого предприятие-производитель организовало работу с торговыми партнерами по выяснению всех обстоятельств.

