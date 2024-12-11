Алтайская компания выяснит причину запрета ее гречки в Белоруссии

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Алтайская компания "Вега-инжиниринг" намерена выяснить причину запрета ее гречки в Белоруссии. Об этом рассказали представители управления по пищевой промышленности.

"Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств", – передает РИА Новости сообщение.

Об установленном в Белоруссии запрете на ввоз алтайской гречки "Вега-инжиниринг" стало известно ранее. Госкомитет заявил, что сведения о товаре на упаковке не соответствуют действительности. Так, оказалось, что для готовности крупы требуется на 4 минуты больше времени, чем написано.

До этого правительство Белоруссии приняло решение ограничить вывоз из страны некоторых видов продовольствия. Так, нельзя будет вывозить больше килограмма муки, некоторых видов круп, в том числе рисовой, гречневой и овсяной, сахара, соли или макарон, а также больше литра растительного масла и больше трех банок консервов.

