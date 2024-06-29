ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против России экономических санкций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Евросоюз распространил на Белоруссию ряд экономических санкций, введенных ранее против России, сообщил Совет ЕС.

Отмечается, что эти меры решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками.

Накануне сообщалось, что ЕС расширил санкции против России по Украине, добавив в список два физических лица и четыре организации.

Под ограничения подпал крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Санкции ввели и против фирмы "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова, а также АО "Илиадис" и "Распериа Трейдинг Лимитед".

По версии ЕС, "Трансконтейнер" якобы могла перевозить технику и боеприпасы в интересах российской армии и этой деятельностью дестабилизировала ситуацию на Украине.