В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России

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Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу в страну из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение. Об этом сообщается на сайте кабмина Латвии.

В список запрещенных продуктов вошли овощи и корнеплоды (картофель, морковь, помидоры, лук, огурцы, горох, фасоль) как в сыром, так и в консервированном виде, фрукты и ягоды как сырые, так и сушеные, а также орехи.

Кроме того, Латвия также запретила ввоз из РФ и Белоруссии злаков (пшеница, кукуруза, гречка, ячмень и прочее), кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, льняного, рапсового и соевого масла.

Постановление вступает в силу с 8 марта этого года.

Ранее латвийский министр юстиции Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью участникам голосования на выборах президента РФ в российских посольствах страны.

Она уточнила, что Рига не может запретить российским гражданам голосовать, однако власти страны могут расценить это как оправдание СВО, за которое в уголовном кодексе страны есть статья.

Посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту в связи с высказываниями Либиня-Эгнере. Дипмиссия потребовала пресечь запугивание граждан РФ, гарантировать безопасность россиян не только на избирательных участках во время выборов, но и не допустить их уголовного преследования по политическим мотивам.