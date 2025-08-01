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01 августа, 07:00

Политика

В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах

В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах

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В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах. Им приходится долго стоять в очередях на регистрацию и досмотр. В таких ситуациях комнаты матери и ребенка и игровые зоны не помогают.

В связи с этим предложено оборудовать в аэропортах отдельные стойки регистрации и досмотра для родителей с детьми дошкольного возраста или другими способами обеспечить им приоритетное обслуживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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