19 января, 17:37

Политика

В ГД внесен проект о защите от "эффекта Долиной"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат ГД Михаил Делягин внес в нижнюю палату парламента законопроект о защите от так называемого "эффекта Долиной". Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Это позволит устранить пробел в российском законодательстве, которым пользуются для признания сделок купли-продажи недействительными. Речь идет о случаях, когда продавцы оспаривают сделки, совершенные под влиянием обмана третьими лицами, то есть так называемые возвратные продажи или "случай Долиной", говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что этим пользуются не только введенные в заблуждение продавцы, но и мошенники, которые часто действуют вместе с продавцами, чтобы получить деньги от законопослушного покупателя. Таким образом, происходит явное злоупотребление правом, которое пока не блокируется существующими законами.

Из-за этого покупатели вынуждены доказывать в суде свою добросовестность, но для суда зачастую это не имеет никакого значения, так как решение судебных органов смещено в сторону действий продавца и наличия обмана третьими лицами, указал Делягин.

"В связи с этим представляется необходимым четко прописать в Гражданском кодексе РФ презумпцию добросовестности покупателя при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана продавца третьими лицами", – резюмировал депутат.

Он предложил однозначно внести в законодательство изложение разъяснений Верховного суда РФ еще от 2015 года, в которых говорилось, что если покупатель не знал и не должен был знать об обмане продавца, то признавать такую сделку недействительной нельзя.

"В этом случае покупатель является добросовестным приобретателем имущества и обман продавца не имеет решающего значения", – уточняется в тексте.

Имя певицы Ларисы Долиной в последнее время связано со скандалом. В 2024 году она стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Полученные средства и другие деньги она перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал на суммы от 900 до миллиона рублей.

Сначала исполнительница оспорила сделку по продаже жилья, оставив за собой право собственности. Но позже Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку, которые были там прописаны.

Процедура передачи жилья состоялась 19 января. При этом сама певица освободила квартиру еще 5 января.

