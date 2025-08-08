Горожан пригласили на тренировки по интеллектуальным видам спорта в рамках "Лета в Москве"

Тренировки по интеллектуальным видам спорта проходят на площадках проекта "Лето в Москве". Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся шахматный сквер.

Тем временем турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках столицы.

Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски: Москва", а активным отдыхом можно заняться в рамках проекта "Спортивные выходные". Там работают более 50 локаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.