Спортивные фестивали "Москва-226" и "Москва-113" пройдут в Крылатском и "Лужниках"

Фестивали "Москва-226" и "Москва-113" стартуют в пятницу, 8 августа, на гребном канале в Крылатском и спорткомплексе "Лужники". Там ждет триатлон на "железных" и "полужелезных" дистанциях – это плавание, велогонка и бег по знаковым маршрутам столицы.

На набережной Академика Туполева проведут "Яуза-фест". Там в субботу, 9 августа, можно будет взять в прокат доски и заняться сап-йогой на воде. Также ожидается кубок "Московского спорта" по сапсерфингу и карнавальный заплыв с конкурсами костюмов. Участие примут более 1,5 тысячи человек.

В субботу и воскресенье, 9–10 августа, будут отмечать главный спортивный праздник лета – День физкультурника. Он пройдет на 14 городских площадках, в том числе на Пушкинской, Театральной, Кудринской площадях, в Парке Горького и "Музеоне". Участников ждут турниры, мастер-классы, фан-встречи и 200 тренировок по 20 видам спорта, среди которых бокс, воркаут и мотофристайл.

Везде можно принять участие бесплатно, но на некоторые события нужна регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.