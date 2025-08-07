Экотропа и спортивный кластер появятся в усадьбе Виноградово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство территории усадьбы Виноградово в заказнике "Долгие пруды" на северо-востоке Москвы выполнено на 50%. Там появятся экотропа и спортивный кластер, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Эта территория является объектом культурного наследия, поэтому при разработке проекта учитывался ее особый охранный статус. В рамках работ максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируем пространство для современного использования", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время специалисты занимаются монтажом экотроп за парадной зоной и около Малого Долгого пруда, обустройством системы наружного освещения, заменой ограждения и созданием спортивного кластера, где будут построены скейт-парк, поле для мини-футбола и волейбола, а также воркаут-зона.

Главная задача работ состоит в формировании доступной для жителей территории, предоставлении им возможности комфортного отдыха и обеспечении сохранности уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов усадьбы.

Большая часть инфраструктуры расположится на эконастиле. В него специалисты интегрируют карманы с беседками, лавочками, ротондой и местом для мероприятий. В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей они восстановят покрытие подъездной дороги, на Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, а на западном берегу Малого Долгого пруда сделают рекреационное пространство.

Ранее Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское". Ее протяженность составила 3,5 километра. Зимой здесь планируется заливать один из самых протяженных катков с искусственным льдом – около 2 километров в одну сторону и в другую.

При этом набережная стала лишь первым этапом реконструкции всего исторического парка. В дальнейшем специалисты будут работать над центральным ядром. Благоустроить его планируется до конца 2025 года.