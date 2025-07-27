Сергей Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны "Кирпичные улицы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти приступили к преображению бывшей промзоны "Кирпичные улицы", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время работы проходят на участке в районе Соколиная Гора. Недавно там открыли детский сад для 205 воспитанников, а в прошлом году на Вольной улице был построен дом по программе реновации, напомнил мэр.

Сейчас продолжается строительство жилого комплекса площадью 54 тысячи квадратных метров, в котором будет построен частный детский сад. Также на территории будет возведен блок начальных классов. Завершение работ запланировано на 2026 год.

При этом особое внимание уделяется благоустройству, подчеркнул градоначальник. Вдоль 10-й улицы Соколиной Горы уже появился сквер. В рамках проекта планировки территории предусмотрено создание 4,6 тысячи квадратных метров зеленых зон.

Вместе с тем в столичном районе Коммунарка проведут редевелопмент четырех площадок по проекту КРТ. Они расположены вдоль улицы Адмирала Корнилова. Недалеко находятся станция "Тютчевская" и Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). Отведенные под редевелопмент площадки благоустроят и обеспечат парковочными местами.