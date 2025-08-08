Кубок мэра Москвы по гольфу пройдет в Moscow Country Club 15–16 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кубок мэра Москвы по гольфу пройдет 15–16 августа в Moscow Country Club в Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

Открытый турнир в 20-й раз организован Федерацией гольфа Москвы при поддержке столичного департамента спорта. В ведомстве назвали данное соревнование значимым мероприятием для города. Его участники поборются за два электромобиля "Москвич 3Е", а любители – за призы в отдельной категории.

Кроме того, в рамках турнира будет впервые проведен Детский кубок мэра Москвы по гольфу, в котором примут участие 60 юных спортсменов.

Президент Федерации гольфа Москвы Сергей Черемин уточнил, что формат Кубка мэра Москвы с недавних пор был изменен. Например, раньше турнир проводился в Московском городском гольф-клуб, но в последние годы площадкой выбран Moscow Country Club с 18-ти луночным профессиональным полем.

В департаменте спорта Москвы напомнили, что целью данного мероприятия является популяризация гольфа, повышение спортивного мастерства профессионалов и любителей, а также пропаганда здорового образа жизни.

Между тем на Петровском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут мастер-классы от чемпионов мира по боксу Александра Поветкина и Дениса Лебедева. Посетить площадку можно с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.

В 15:00 16 августа пройдет открытая тренировка от чемпиона Олимпийских игр и чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина. В 14:00 24 августа мастер-класс проведет чемпион мира по версии WBA 2011–2012 и 2012–2013 годов, выступающий в тяжелой весовой категории до 91 килограмма, Денис Лебедев.

