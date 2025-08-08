Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут мастер-классы на Петровском бульваре

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мастер-классы от чемпионов мира по боксу Александра Поветкина и Дениса Лебедева пройдут на Петровском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетить площадку можно с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.

В 15:00 16 августа пройдет открытая тренировка от чемпиона Олимпийских игр и чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина. Встреча с ним станет уникальной возможностью получить мотивацию, увидеть приемы в исполнении спортсмена и лично пообщаться с ним.

В рамках мастер-класса боксер покажет разминку и общие принципы подготовки, технику базовых ударов, стойки и передвижения. Кроме того, с ним можно будет сделать фотографии.

В 14:00 24 августа мастер-класс проведет чемпион мира по версии WBA 2011–2012 и 2012–2013 годов, выступающий в тяжелой весовой категории до 91 килограмма, Денис Лебедев. Он даст ценные советы. Кроме того, участники смогут задать спортсмену вопросы и сфотографироваться с ним. Желающим предложат расширить свои знания и вдохновиться примером Лебедева.

На Петровском бульваре работают две площадки для баскетбола и два места для бокса. Тренировки проходят в открытом формате под руководством профессионалов.

5 июля там прошло занятие с российским бойцом смешанных боевых искусств Алексеем Олейниковым, 12 июля тренировку по баскетболу провел Дмитрий Гусаков, 20 июля с гостями встретился звезда ММА мирового уровня Джефф Монсон, а 27-го числа с посетителями тренировался чемпион НБА Тимофей Мозгов.

Вместе с тем в рамках "Лета в Москве" в парке "Зарядье" 9 и 10 августа пройдут празднование Дня физкультурника и кинопоказы. На Пушкинской площади организуют занятия по сайклингу, у здания газеты "Известия" – массовые соревнования по уличному баскетболу. На Театральной площади откроется площадка для турниров по шахматам, в Камергерском переулке оборудуют площадки для воркаута, паркура и ринг.