Мастер-классы и занятия на воде пройдут в "Лужниках" на форуме "Москва 2030"

Водные развлечения на свежем воздухе и мастер-классы проведут в спорткомплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для посетителей фестиваля городского хозяйства подготовили зону отдыха с открытым неглубоким бассейном и лежаками по периметру. Там можно принять солнечные ванны и провести время у воды. Около бассейна установили комнаты для переодевания.

Также в жаркие дни гости могут посетить "Водный лабиринт". Стена из мелко распыляемых капель воды создаст у горожан впечатление морского бриза. Кроме того, детям предложат стать капитанами и покорить море-бассейн при помощи радиоуправляемых лодок.

Макет городского пруда расскажет об устройстве водоемов Москвы и о том, как проводятся работы по их реабилитации. Модель сделана в виде аквариума из прозрачного акрила. В ней показаны дно, береговая полоса, зона биоплато и водные растения. Также там можно увидеть таких декоративных рыб, как карпов кои, комет и бестеров. Возле макета юные посетители могут стать участниками магнитной рыбалки, а на станции "Мосводоканала" для них организуют шоу мыльных пузырей.

Более того, в крытых павильонах проведут мастер-классы и интерактивные занятия. Участники узнают об обновлении покрытия дорог, капитальном ремонте домов и научатся сортировать отходы.

Тем временем для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке искусств "Музеон" подготовлена масштабная развлекательная программа по обучению IT-профессиям. Все желающие смогут попробовать себя в роли тестировщика, научиться писать задания для нейросетей и познакомиться с алгоритмами построения цифровых продуктов.