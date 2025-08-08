Более 100 бесплатных тренировок ждут горожан на фестивале "Ночь московского спорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

16 августа в столице пройдет фестиваль "Ночь московского спорта". Гостей ждет более 100 тренировок по 24 видам спорта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Организатором фестиваля выступает департамент спорта Москвы. Программа будет проходить с 20:00 до 23:00.

На Пушкинской площади разместят зону сайклинга и проведут тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Кудринской площади можно принять участие в занятиях по джампингу, а также в испытаниях на полосе препятствий. Турниры по стритбаскету пройдут на площади перед зданием ТАСС.

Сыграть в шахматы с гроссмейстерами, посетить концерт музыкальной группы и поучаствовать в интерактивных играх и викторинах можно будет на Театральной площади.

Поединки по боксу, воркауту и паркуру с участием спортсменов пройдут в Камергерском переулке. У станции метро "Улица 1905 года" откроется зона для игр в пляжный волейбол, а в Парке Горького состоится мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.

Кроме того, в Большом Николопесковском переулке всех желающих ждут брейк-данс и шоу с мастер-классами, а в Малом Николопесковском переулке – силовой спорт и зрелищные соревнования.

В Ильинском сквере пройдут встречи со спортсменами и артистами, а на Мясницкой улице можно будет сыграть в настольный теннис. Принять участие в турнире по настольному футболу и хоккею можно на Никольской улице.

У фудмолла "Три вокзала. Депо" и у станций метро "Баррикадная" и "Третьяковская" всем желающим предложат сыграть в падел.

Все мероприятия доступны бесплатно, однако для участия в некоторых из них может потребоваться регистрация.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет фестиваль триатлона с гонками на различные дистанции "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Мероприятие начнется 9 августа в Крылатском районе.

В частности, на 08:00 запланирован чемпионат России по триатлону, в рамках которого спортсменам предстоит проплыть 1,5 километра, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров.

