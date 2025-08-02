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02 августа, 22:25

Происшествия

Ребенок погиб, выпав из окна дома на Комсомольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка 2024 года рождения погибла, выпав из окна квартиры на 10-м этаже дома, расположенного на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Хамовнический межрайонный прокурор Сергей Синайский", – говорится в сообщении.

Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего.

Ранее из окна в доме на Алтуфьевском шоссе, оперевшись на москитную сетку, выпала девочка 2023 года рождения. В момент ЧП мать ребенка ненадолго ушла в другую комнату.

Еще один случай до этого произошел на Ореховом бульваре. Там девочка 2019 года рождения осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и выпала с высоты 9-го этажа. В результате ребенка госпитализировали.

В Митине полицейские и сотрудники МЧС спасли ребенка, стоявшего на балконе на табуретке

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