SCMP: в Китае ребенок выжил после падения с 18-го этажа

Фото: ТАСС/Роман Баландин

В Китае 3-летний ребенок выпал с 18-го этажа дома и остался жив. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание South China Morning Post.

По данным СМИ, в квартире за маленьким ребенком присматривали бабушка и дедушка. Когда они подумали, что внук спит, то ушли в магазин, закрыв квартиру. Однако мальчик проснулся и пошел в ванную, где забрался на унитаз и выпал из открытого окна.

Как рассказал отец ребенка, этажом ниже было открыто окно, которое повлияло на траекторию падения мальчика. Из-за него ребенок сначала упал на дерево, а только потом на землю.

В издании добавили, что, несмотря на падение с такой большой высоты, мальчик остался в сознании. У него диагностировали растяжение позвоночника, перелом руки и повреждения внутренних органов. При этом голова оказалась не травмирована.

Отец пострадавшего в благодарность украсил дерево, на которое приземлился ребенок, красным цветком, что является символом почета в Китае.

Ранее девочка 2023 года рождения, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы. Это произошло после того, как ее мать ненадолго ушла в другую комнату. В связи со случившимся столичная прокуратура взяла ситуацию на контроль и предупредила, что маленьких детей нельзя оставлять одних в помещении с открытым окном, тем более без присмотра.