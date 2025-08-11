Форма поиска по сайту

11 августа, 14:30

Происшествия

Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

Утечка воды локализована на Мясницкой улице

Мособлсуд вынес решение по делу калининградских медиков

Роспотребнадзор проверит сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Новости мира: в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2

Новости регионов: в Дагестане из-за ливней остались без света 18 населенных пунктов

В США сильные дожди вызвали наводнение в Висконсине

Новости мира: в Эдинбурге загорелась достопримечательность "Трон короля Артура"

В США во время автогонок умер пилот Робби Брюэр

Новости мира: в Индии проливные дожди спровоцировали серию оползней

На японском острове Кюсю объявили предупреждение о погодной опасности. В ближайшее время здесь ожидаются ливни, оползни и наводнения. На острове перекрыли железнодорожные и автомобильные трассы. В 40 населенных пунктах открыли места временного размещения. В зоне бедствия уже сообщили о трех пропавших без вести.

Около миллиона человек посетили традиционный трехдневный праздник дыни в Хиве в Узбекистане. Свой урожай на нем представили сотни фермеров. Они продемонстрировали уникальные сорта, которые вывели сами. Гости праздника смогли продегустировать продукцию и примерить народные костюмы. Также для участников работали выставки и мастер-классы ремесленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

