Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

На японском острове Кюсю объявили предупреждение о погодной опасности. В ближайшее время здесь ожидаются ливни, оползни и наводнения. На острове перекрыли железнодорожные и автомобильные трассы. В 40 населенных пунктах открыли места временного размещения. В зоне бедствия уже сообщили о трех пропавших без вести.

Около миллиона человек посетили традиционный трехдневный праздник дыни в Хиве в Узбекистане. Свой урожай на нем представили сотни фермеров. Они продемонстрировали уникальные сорта, которые вывели сами. Гости праздника смогли продегустировать продукцию и примерить народные костюмы. Также для участников работали выставки и мастер-классы ремесленников.

