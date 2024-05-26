Новости мира: фестиваль света и музыки открылся в Австралии

В Австралии, в Сиднее, открылся фестиваль света и музыки. Ежегодно мероприятие проводят в конце мая. В Сиднейской опере художники проецируют яркие изображения. Фестиваль продлится до 17 июня.

Между тем в Париже продолжают восстанавливать Нотр-Дам-де Пари, который пострадал при пожаре 5 лет назад. На свое место вернули единственный уцелевший элемент крыши. Выполненный из железа и украшенный золотом крест отреставрировали и установили на вершине собора.

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