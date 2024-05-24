Власти Грузии назвали комичными санкции США из-за закона об иноагентах

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Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о санкциях против грузинских политиков, принявших закон об иноагентах, выглядит комично, сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

"Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон", – цитирует Мдинарадзе RT.

Политсовет правящей партии в связи с решением США ввести санкции против депутатов из-за закона об иноагентах заявил, что Грузия не будет торговать суверенитетом и безопасностью.

Как говорится в заявлении, никакой шантаж не сможет заставить правящую партию сделать шаг против своей страны. Более того, в такой ситуации санкции лишь контрпродуктивны и вредят самой санкционирующей стороне, добавили в политсовете.

Власти Грузии призвали Штаты действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для оздоровления отношений, что в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа. Они отметили, что политика шантажа и угроз в адрес Грузии со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства.

На сайте грузинского законодательного органа говорится, что парламент с 27 мая начнет процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

В этот день в 09:00 по местному времени назначено заседание комитета по юридическим вопросам парламента. Если комитет одобрит преодоление вето, вопрос вынесут на пленарное заседание 28 мая.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах.

Позже стало известно, что США вводят новую политику визовых ограничений в отношении Грузии. Кроме того, госсекретарь объявил о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества между Штатами и Грузией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.