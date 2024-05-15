Мэр Тбилиси раскритиковал глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга

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Генсек правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал враждебным действием посещение главами МИД Исландии, Литвы и Эстонии митинга против закона об иноагентах.

"Это попытка разжечь поляризацию в стране. Как вы себе представляете, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил на акции оппозиции? Это разве дружба?" – заявил он в эфире телеканала "Рустави-2".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз. Кроме того, она назвала продолжающие в стране демонстрации мирными.

До этого законодательный орган одобрил закон в последнем чтении. Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что его поддержали 84 депутата, против, в свою очередь, проголосовали 30 человек.

С конца апреля в Тбилиси постоянно проходят протестные акции. Сотрудникам полиции для разгона демонстрантов приходилось применять перцовый газ и водомет. 13 мая правоохранители задержали 20 человек, в том числе граждан РФ и США. Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за митингов.

