Блинкен: США примут меры против Грузии из-за закона об иноагентах

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Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках слушаний в комитете палаты представителей.

"Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия", – цитирует Блинкена РИА Новости.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.