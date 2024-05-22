"Безопасный город": в Москве задержали семерых участников драки со стрельбой

Правоохранители задержали семерых человек после драки со стрельбой и поножовщиной, которая произошла в районе Западное Бирюлево вечером 21 мая. Уточняется, что в полицию поступила информация, что на Медынской улице произошел конфликт, в котором участвовали около 15 человек. Сотрудники, прибывшие на место происшествия, обнаружили двух граждан, у которых были ножевые ранения. Один из них пострадал от выстрела из травматического пистолета.

Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Подробнее – в программе "Безопасный город".