Премьер Венгрии Орбан связал слова политиков Запада с подготовкой к войне с РФ

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Заявления западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к войне с Москвой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его мнению, происходящее сейчас в мире похоже на настроения перед Первой и Второй мировыми войнами. Орбан отметил, что это видно в СМИ и заявлениях политиков.

Он обратил внимание на то, что в начале конфликта на Украине Евросоюз отправлял Киеву только каски, затем в ход пошла военная техника, а теперь – самолеты-истребители.

При этом худшим сценарием развития событий политик называет военный конфликт между странами – членами НАТО и Россией.

Ранее стало известно, что правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину. По словам советника президента республики по вопросам нацбезопасности Мадиса Ролла, войска Эстонии могут поехать в западную часть Украины, где возьмут на себя тыловые функции.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

