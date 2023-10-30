Шольц заявил, что смерть гражданки ФРГ Шани Лук доказывает варварство ХАМАС

Фото: телеграм-канал SHOT

Смерть гражданки ФРГ Шани Лук в плену палестинского движения ХАМАС доказывает его варварство. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу Welt.

Он подчеркнул, что движение должно понести за случившееся ответственность.

История 22-летней Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.

На ролике полуголую девушку с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Она отмечала, что ее дочери нужна срочная эвакуация. Женщина призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из Газы.

Она заявила о гибели дочери 30 октября. Позднее эту информацию официально подтвердил МИД Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что девушку обезглавили. По его данным, обнаружен ее череп.

Шани Лук имела немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ