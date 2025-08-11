Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 17:06 на переезде у станции Мордвес.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 557 сообщением Москва – Имеретинский курорт. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Предварительно, в ЧП никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло, и спустя время поезд продолжил движение по маршруту.

Однако в связи с ДТП в пути задерживается пригородный поезд № 6735 Ожерелье – Урванка.

Ранее грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на перегоне станции Обамза – блокпост в Ульяновской области. Локомотив направлялся от Имеритинского курорта до Перми. Никто не пострадал, следователи и прокуратура инициировали проверку по факту случившегося.