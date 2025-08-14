Форма поиска по сайту

14 августа, 06:15

Политика

Новости мира: 64 человека пострадали при ночных беспорядках в Сербии

Эксперты предположили, что итоги саммита на Аляске могут остаться за закрытыми дверями

КНДР зафиксирует в конституции враждебное отношение к Южной Корее

В Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход

Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

Российские военные заняли новые рубежи в районе населенного пункта Колодези в ДНР

Новости мира: акция протеста в поддержку главы Гагаузии прошла в Молдавии

В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка

Евросоюз изменил правила въезда в объединение

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

64 человека пострадали в ходе беспорядков в Сербии. Также травмы получили и правоохранители, сообщил президент страны Александр Вучич. В Белграде и в его пригородах на улицы вышли около 3 тысяч демонстрантов.

Нынешнее руководство Венгрии не устраивает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она изучает и ищет возможности привести к власти в Венгрии лидера оппозиции Петера Мадьяра, отправив в отставку нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Служба внешней разведки России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

