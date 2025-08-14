14 августа, 06:15Политика
Новости мира: 64 человека пострадали при ночных беспорядках в Сербии
64 человека пострадали в ходе беспорядков в Сербии. Также травмы получили и правоохранители, сообщил президент страны Александр Вучич. В Белграде и в его пригородах на улицы вышли около 3 тысяч демонстрантов.
Нынешнее руководство Венгрии не устраивает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она изучает и ищет возможности привести к власти в Венгрии лидера оппозиции Петера Мадьяра, отправив в отставку нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Служба внешней разведки России.
