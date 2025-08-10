Форма поиска по сайту

10 августа, 09:45

Россия и Китай могут увеличить срок безвизовых поездок до 30 дней

Россия и Китай прорабатывают возможность увеличения срока безвизового пребывания туристических групп из двух человек до 30 дней. Новые правила будут действовать как для поездок в Поднебесную, так и в Россию.

В Минэкономразвития подчеркнули, что ключевая задача российско-китайского сотрудничества – создание условий для расширения контактов между гражданами двух стран. Диалог продолжается и направлен на упрощение требований к взаимным поездкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДмитрий Козачинский

