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25 июня, 07:45

Туризм

Граждане Вьетнама смогут получить безвизовый въезд в Россию

Граждане Вьетнама смогут получить безвизовый въезд в Россию

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Россия и Вьетнам планируют ввести групповой безвизовый режим для туристов между двумя странами. Сейчас соответствующий вопрос находится в стадии проработки.

Аналогичный механизм уже действует между Россией и такими странами, как Иран и Китай.

Ханой обратился к Москве с просьбой разработать схему для граждан Вьетнама. В настоящее время между странами действует одностороннее безвизовое соглашение: россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней, а граждане Вьетнама должны оформлять электронный въездной документ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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