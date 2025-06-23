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23 июня, 19:15

Туризм

Отдых в Москве оказался дешевле поездки на курорт

Отдых в Москве оказался дешевле поездки на курорт

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Москва предлагает жителям и гостям столицы множество бесплатных развлечений, которые могут составить конкуренцию морскому отдыху, отмечают эксперты. По подсчетам, провести день в Москве вдвоем можно менее чем за 3 тысячи рублей. На курортах, например, в Абхазии только проживание обходится от 5 тысяч в сутки.

В рамках проекта "Лето в Москве" можно посетить музеи во время "Музейной недели", принять участие в мастер-классах, посмотреть спектакли под открытым небом, поиграть в баскетбол или даже сходить в кино – и все это бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
туризмгородвидеоАлексей Лазаренко

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