Отдых в Москве оказался дешевле поездки на курорт

Москва предлагает жителям и гостям столицы множество бесплатных развлечений, которые могут составить конкуренцию морскому отдыху, отмечают эксперты. По подсчетам, провести день в Москве вдвоем можно менее чем за 3 тысячи рублей. На курортах, например, в Абхазии только проживание обходится от 5 тысяч в сутки.

В рамках проекта "Лето в Москве" можно посетить музеи во время "Музейной недели", принять участие в мастер-классах, посмотреть спектакли под открытым небом, поиграть в баскетбол или даже сходить в кино – и все это бесплатно.

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