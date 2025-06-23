В Абхазии уволили чиновницу после скандального высказывания о туристах

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Начальница лицензионного отдела Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая уволена после скандального высказывания о туристах. Об этом заявил глава Минтуризма республики Астамур Логуа президенту страны Бадре Гунбе, передает ТАСС.

Ранее Лакербая заявила, что большинство российских туристов, приезжающих в Абхазию, тратят относительно небольшие суммы. Она отмечала, что республике не нужны "нищие туристы".

По данным пресс-службы президента республики, Гунбу, как и большинство граждан Абхазии, возмутили слова чиновницы. Он считает, что подобные высказывания в адрес гостей республики наносят ущерб ее авторитету. Он отметил, что "гостеприимство – это то, что веками отличало абхазский народ".

"Хочу напомнить чиновникам, позволяющим себе такого рода высказывания, как в послевоенной Абхазии мы радовались каждому, кто приезжал к нам на отдых. Мы совершенно справедливо рассматривали приезд каждого туриста как символ возвращения к мирной жизни. Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей", – подчеркнул глава республики.

Президент Абхазии добавил, что народ республики с радостью принимает тех, кто желает отдохнуть, ознакомиться с древней историей, насладиться красотами. По его словам, в республике отельеры, гиды и все задействованные в сфере туризма доказали своим отношением, что в Абхазии не делят приезжающих по материальному достатку.

"Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск в Абхазии, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников", – подчеркнул Гунба.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил News.ru, что высказывания подобного рода недопустимы, так как 98% отдыхающих в республике являются россиянами. Эксперт назвал слова Лакербая необдуманными. Мкртчян считает, что она должна извиниться перед гражданами РФ за сказанное.

Также он добавил, что в начале сезона в республику действительно приезжали россияне с ограниченным бюджетом, однако это не оправдывает дискриминационных заявлений. Специалист подчеркнул, что все страны должны принимать гостей с любым уровнем дохода.

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что в настоящее время обсуждается вопрос смягчения визового режима для иностранных граждан, в том числе введение многократных цифровых виз. Однако ситуация осложнена геополитической обстановкой. Чтобы принять какое либо решение по данному вопросу, необходимо узнать мнение каждого ведомства, подчеркнули, в Минэкономразвития.