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23 июня, 07:40

Общество

В Минэкономразвития РФ заявили об обсуждении вопроса смягчения визового режима

Фото: 123RF/rawpixel

Российские власти обсуждают смягчение визового режима для иностранных граждан, в том числе введение многократных электронных виз. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он отметил, что по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти есть своя позиция. Однако, по его словам, вопрос осложняется геополитической обстановкой. Именно поэтому в этом вопросе необходимо учесть мнение каждого ведомства, подчеркнул Кондратьев. Он пояснил, что такой подход позволит изучить все риски подобных решений.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Результатом встречи стало заключение соглашения о взаимной отмене визового режима.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова развивать отношения со всеми странами настолько глубоко, насколько они сами готовы. Он напомнил, что у РФ "прекрасные отношения" с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Эти государства, по его словам, проявляют интерес к налаживанию партнерства.

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