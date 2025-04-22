Россия и Оман договорились об отмене визового режима

Фото: kremlin.ru

Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония обмена документами проходила в Кремле после состоявшихся переговоров Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник, 22 апреля.

В ходе встречи оманского султана и российского президента стороны планировали обсудить основные направления дальнейшего развития сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Также сообщалось, что в ходе визита оманского лидера в Москву будет подписано еще 10 соглашений и дорожных карт.

Посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх отмечал, что в этом году страны отмечают 40-летие безупречных отношений. При этом в последние годы развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор, отметил дипломат.