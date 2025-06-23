Минтуризма Абхазии прокомментировало заявление о "нищих туристах" из России

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На протяжении нескольких дней СМИ активно распространяют заявление одного из сотрудников министерства туризма Абхазии про российских туристов. Эти слова были вырваны из контекста, говорится на сайте ведомства.

По информации РБК, речь идет о словах сотрудницы Минтуризма Кристины Лакербая, которая во время круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли, заявила, что республике не нужны "нищие туристы". Вместо них предпочтительны гости, которые бы покупали сувениры и сельскохозяйственную продукцию, добавила она.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа отметил, что высказанное мнение сотрудника не является позицией ведомства.

"Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну", – отметил чиновник.

Он также выразил надежду, что в текущем году в Абхазии будет наблюдаться большое количество туристов.

Ранее эпидемиолог призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию из-за распространившегося в стране вируса Коксаки. По словам эксперта, вирус может вызвать асептический менингит, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

Согласно данным исследования, 37% россиян готовы "послезавтра" отправиться в город мечты, если представится такая возможность. Еще 29% заявили, что смогут уехать, если их отпустит начальство, а 31% решили остаться дома.