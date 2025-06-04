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04 июня, 13:40

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Эпидемиолог Онищенко призвал россиян не посещать Турцию из-за вируса Коксаки

Россиян призвали не посещать Турцию из-за вируса Коксаки

Фото: 123RF/efired

Вирус Коксаки распространился на территории Турции. Россиянам следует воздержаться от поездок в эту страну, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до 10 лет", – передает слова Онищенко ТАСС.

Эпидемиолог уточнил, что вирус может вызвать асептический менингит, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

При этом российские туроператоры и страховые компании не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, уточнили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Информация о заражениях "не нашла подтверждения", добавили там.

Ранее СМИ сообщили, что российские туристы, отдыхающие в Турции, заявили о вспышке вируса Коксаки. Всего заболели якобы 15 россиян. Однако в турецком Минздраве эту информацию опровергли.

В России случаи завоза вируса Коксаки не зарегистрированы, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая, указали в Роспотребнадзоре. Ведомство также запросило информацию о текущей эпидситуации в Турции.

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