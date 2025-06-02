Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев завоза вируса Коксаки

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Случаи завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрированы, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции. Роспотребнадзор запросил информацию о текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями между Роспотребнадзором и турецким Минздравом предусмотрен обмен данными и помощь в проведении эпидрасследований в случае возникновения инфекции среди граждан одного из государств, пояснили в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что отдыхающие в Турции российские граждане сообщили о вспышке вируса Коксаки. Журналисты утверждали, что заболели якобы около 15 россиян.

Однако в турецком Минздраве эту информацию опровергли. Там пояснили, что в настоящее время нет ситуации, которая позволила бы предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах страны.