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01 июня, 20:06

Общество

Минздрав Турции опроверг новости о вспышке вируса Коксаки среди туристов из РФ

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Информация о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

"В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах", – заявили в ведомстве.

Власти турецкой Антальи уточнили, что также не имеют информации о вспышке вируса.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что отдыхающие в Турции туристы из Москвы сообщили о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Утверждалось, что заболели якобы около 15 россиян.

До этого посольство России на Шри-Ланке сообщило о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

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