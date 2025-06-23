Россия отменит визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

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Россия хочет в этом году заключить соглашения об отмене визового режима с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, уже практически завершена работа над проектом соглашения с Мьянмой.

"Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы", – уточнил Кондратьев.

Теперь, как заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, лидеры двух стран должны встретиться и подписать данный документ. По предположениям Кондратьева, это произойдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кроме того, он рассказал о высокой степени проработки проектов соглашений с Иорданией и Бахрейном. Также, по словам Кондратьева, российской стороне важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией, так как это поможет увеличить туристический поток из этих стран до 2–3 раз.

Ранее глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун заявила, что страна не планирует менять условия безвизового режима для россиян и иных туристов. Она выразила уверенность, что 60-дневный безвизовый режим, который действует с 15 июля 2024 года, сохранится и в 2026 году.

