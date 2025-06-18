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18 июня, 08:00

Туризм

Россиянам понадобится транзитная виза для пересадки в Испании с 12 июля

Россиянам понадобится транзитная виза для пересадки в Испании с 12 июля

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С 12 июля российским туристам потребуется транзитная виза для перелетов через Испанию. Новые правила касаются тех, кто делает пересадку в испанских аэропортах по пути в третьи страны. Виза оформляется так же, как обычный шенген, но дополнительно необходимо предоставить билеты и бронь проживания в следующей стране.

По словам экспертов, нововведение связано с усилением контроля за миграцией. Транзитная виза позволяет находиться только в зоне пересадки, покинуть ее можно лишь при длительной стыковке и отсутствии отелей в транзитной зоне. Стоимость визы составляет около 8,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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