Литва начала высаживать россиян с поездов с небиометрическими загранпаспортами

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Пассажиров поездов, которые курсируют в сообщении с Калининградской областью, предупредили, что при пересечении госграницы Литовской Республики фиксируются случаи высадки с небиометрическими заграничными паспортами России. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В компании посоветовали пассажирам покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления с оформлением упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД), независимо от наличия шенгенской визы. Также необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

Если билеты уже были приобретены на поезда в сообщении с Калининградской областью, пассажирам отправят СМС об оформленном УПД-ЖД и с ссылкой на сайт для заполнения анкеты, сообщили в ФПК.

Оформление УПД-ЖД становится невозможным, если до отправления остается менее 28 часов. Без документа пассажиру с небиометрическим заграничным паспортом может быть отказано в пересечении границы.

ФПК отметила, что при отсутствии нужных документов пассажиров проинформируют при посадке в поезд о том, что стоит воздержаться от поездки.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, что ограничения на выезд за границу может наложить Федеральная служба судебных приставов (ФССП) из-за наличия задолженностей. Кроме того, причинами могут стать ошибки в имени, неправильно указанный пол или дата рождения, проблемы с фото.

Также могут не пустить пьяных пассажиров и беременных на позднем сроке – слишком высоки риски при перелете. Не пустят и людей с заболеваниями, которые проявляются на момент прохождения контроля и могут потребовать врачебного вмешательства на борту.

