Зумеры выбирают отдых в монастырях для борьбы с эмоциональным выгоранием

Все больше молодых людей в возрасте от 20 лет выбирают необычный способ отдыха – "монастыринг". Это явление, которое сочетает в себе элементы паломничества, волонтерства и духовного уединения, набирает популярность среди зумеров. Вместо шумных курортов они отправляются в древние города России, такие как Суздаль, Ярославль и Муром, или в монастыри, чтобы найти тишину, покой и связь с традициями.

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, например, молодежь живет по строгому распорядку: подъем в 04:30, молитвы, помощь в уборке храмов, трапезных или на подсвечниках. Взамен им предоставляют бесплатное жилье и еду. Как отмечают священнослужители, такой опыт помогает справиться со стрессом и эмоциональным выгоранием.

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