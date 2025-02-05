Врач Гончарова: снижение дозировки поможет в борьбе с зависимостью от капель для носа

05 февраля, 15:22Общество
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Постепенное снижение дозировки помогает организму справиться с зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на отоларинголога и пластического хирурга Иляну Гончарову.
Сосудосуживающие капли снимают отек слизистой и облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание. Во избежание этого врач советует применять капли не дольше 1–2 дней.
Гончарова дала еще несколько советов:
- воздержаться от капель 2–3 дня для улучшения дыхания;
- использовать детские капли, которые содержат меньшую концентрацию активных веществ;
- закапывать только в одну ноздрю, чтобы вторая привыкала к работе без препарата;
- увлажнять слизистую носа солевыми растворами;
- применять гормональные спреи для уменьшения отека носовых раковин.
Ранее отоларинголог Алексей Кошелев назвал физиотерапию эффективным методом борьбы с зависимостью от капель для носа. По его словам, сейчас есть разные варианты такой процедуры: ультразвук, магнитное и лазерное лечение. Частные и государственные клиники хорошо оснащены подходящей для этого аппаратурой, уточнил он.
"Доктор 24": сосудосуживающие капли