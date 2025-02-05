Врач Гончарова: снижение дозировки поможет в борьбе с зависимостью от капель для носа

Фото: depositphotos/lesley2692

Постепенное снижение дозировки помогает организму справиться с зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на отоларинголога и пластического хирурга Иляну Гончарову.

Сосудосуживающие капли снимают отек слизистой и облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание. Во избежание этого врач советует применять капли не дольше 1–2 дней.

Гончарова дала еще несколько советов:

воздержаться от капель 2–3 дня для улучшения дыхания;

использовать детские капли, которые содержат меньшую концентрацию активных веществ;

закапывать только в одну ноздрю, чтобы вторая привыкала к работе без препарата;

увлажнять слизистую носа солевыми растворами;

применять гормональные спреи для уменьшения отека носовых раковин.

Ранее отоларинголог Алексей Кошелев назвал физиотерапию эффективным методом борьбы с зависимостью от капель для носа. По его словам, сейчас есть разные варианты такой процедуры: ультразвук, магнитное и лазерное лечение. Частные и государственные клиники хорошо оснащены подходящей для этого аппаратурой, уточнил он.