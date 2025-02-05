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05 февраля, 15:22

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Врач Гончарова: снижение дозировки поможет в борьбе с зависимостью от капель для носа

Врач дала советы по борьбе с зависимостью от капель для носа

Фото: depositphotos/lesley2692

Постепенное снижение дозировки помогает организму справиться с зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на отоларинголога и пластического хирурга Иляну Гончарову.

Сосудосуживающие капли снимают отек слизистой и облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание. Во избежание этого врач советует применять капли не дольше 1–2 дней.

Гончарова дала еще несколько советов:

  • воздержаться от капель 2–3 дня для улучшения дыхания;
  • использовать детские капли, которые содержат меньшую концентрацию активных веществ;
  • закапывать только в одну ноздрю, чтобы вторая привыкала к работе без препарата;
  • увлажнять слизистую носа солевыми растворами;
  • применять гормональные спреи для уменьшения отека носовых раковин.

Ранее отоларинголог Алексей Кошелев назвал физиотерапию эффективным методом борьбы с зависимостью от капель для носа. По его словам, сейчас есть разные варианты такой процедуры: ультразвук, магнитное и лазерное лечение. Частные и государственные клиники хорошо оснащены подходящей для этого аппаратурой, уточнил он.

"Доктор 24": сосудосуживающие капли

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