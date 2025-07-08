ГД приняла закон об увеличении срока действия электронной визы

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Госдума приняла закон, согласно которому срок действия единой электронной визы увеличится до 120 суток. Тем временем период пребывания в РФ по этому документу вырастет с 16 до 20 суток.

Согласно закону, иностранные граждане могут пересекать границы РФ вне установленных путей и мест, если на это выдаст разрешение пограничный орган. В других случаях пересечение границы вне установленных путей запрещается.

Нововведение также определяет список удостоверяющих личность документов для россиян, которые собирают въехать или выехать из России. В перечень больше не входят свидетельства о рождении для несовершеннолетних граждан РФ младше 14 лет.

Закон начнет действовать через 180 дней со дня его официального опубликования. До этого момента не достигшие 14 лет граждане, у которых пока нет паспорта, смогут приехать в Россию по свидетельству о рождении.

Ранее комитет по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства и принять его в первом чтении.

Законопроект предполагает лишение гражданства в том числе за сексуальные преступления, агитацию к терроризму, его оправдание или пропаганду, конфиденциальную связь с иностранными государствами либо международными организациями, угрожающую безопасности России.