Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

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Власти Литвы и Латвии отказались признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта россиян. Об этом сообщил в своем телеграм-канале консульский департамент МИД России, напомнив, что ранее такое решение приняли в Дании, Франции, Чехии и Эстонии.

Теперь с 1 июня въезд, выезд и нахождение россиян в Литве разрешается только тем, у кого есть десятилетние биометрические загранпаспорта. При этом, как уточнили в ведомстве, эти требования пока не затрагивают транзитные поездки граждан на поезде через Литву в Калининградскую область и обратно.

Кроме того, в департаменте МИД предупредили россиян, у которых есть разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, о необходимости до 1 декабря 2025 года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.

В Латвии ограничения вступят в силу с 15 июля. Из-за этого обладатели краткосрочных шенгенских виз, выданных к пятилетним загранпаспортам, не смогут въезжать по ним в республику после этой даты. Однако граждане, прибывшие в данную страну до указанной даты, могут и дальше находиться в Латвии и уехать оттуда в течение срока действия визы.

Ведомство на фоне введенных ограничений также попросило граждан России своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта и постоянно следить за актуальными сведениями, которые связаны с паспортным режимом в вышеперечисленных странах.

Ранее в Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили о выявленных случаях высадки пассажиров, которые пересекают госграницу Литвы с небиометрическими заграничными паспортами России.

В компании посоветовали тем, кто следует в Калининградскую область и обратно, покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления с оформлением упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД), независимо от наличия шенгенской визы.