В Совфеде рассмотрели закон о штрафах за работу неаттестованных гидов

В Совете Федерации рассмотрели законопроект о введении штрафов за сопровождение туристов неаттестованными гидами или инструкторами.

Новый документ касается не только организаторов экскурсий, но и владельцев гостиниц. Если отель принимает туристов, но не зарегистрирован в специальном реестре, нарушителя ждет штраф.

Согласно пояснениям экспертов, мера теперь распространяется на кемпинги, базы отдыха, глэмпинги и гостевые дома. Все объекты должны быть внесены в федеральный реестр и пройти классификацию. При повторных нарушениях бизнес могут лишить лицензии.

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