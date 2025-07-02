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Новости

02 июля, 18:30

Политика

В Совфеде рассмотрели закон о штрафах за работу неаттестованных гидов

В Совфеде рассмотрели закон о штрафах за работу неаттестованных гидов

СФ одобрил повышение штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения

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В Совете Федерации рассмотрели законопроект о введении штрафов за сопровождение туристов неаттестованными гидами или инструкторами.

Новый документ касается не только организаторов экскурсий, но и владельцев гостиниц. Если отель принимает туристов, но не зарегистрирован в специальном реестре, нарушителя ждет штраф.

Согласно пояснениям экспертов, мера теперь распространяется на кемпинги, базы отдыха, глэмпинги и гостевые дома. Все объекты должны быть внесены в федеральный реестр и пройти классификацию. При повторных нарушениях бизнес могут лишить лицензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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