Делегация ХАМАС обсудит пути достижения прекращения огня в Газе 13 августа

Фото: 123RF/olgavolodina

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС обсудит с египетскими посредниками в Каире пути достижения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

Переговоры пройдут 13 августа. Стороны затронут в том числе вопросы ввоза гуманитарной помощи и внутрипалестинских отношений для достижения национального консенсуса.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за голода в Газе. Разговор двух лидеров проходил в напряженной обстановке. Трамп резко выразил свое недовольство гуманитарной обстановкой в регионе и призвал решить проблему как можно скорее.

При этом сам Нетаньяху подчеркивал, что его страна не собирается управлять сектором Газа. В планах Израиля – передать контроль над анклавом арабским властям, которые будут управлять территорией "должным образом". При этом израильский премьер добавил, что его страна хочет обеспечить себе "периметр безопасности", что невозможно при ХАМАС.